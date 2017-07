DANIEL : "Frente a lo que son las grandes Fuerzas de la Economía Global, no hay más alternativa que la Integración, que la Unidad de América Latina y el Caribe"

Presidente-Comandante Daniel y Compañera Rosario Vicepresidenta de Nicaragua en el Acto del 38 Aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista



19 de Julio del 2017

Palabras de Rosario

Compañer@s, en esta nuestra Nicaragua que Unida Triunfa... En esta nuestra Nicaragua de Trabajo y Paz... En esta nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, nos reunimos en el Siempre 19, Siempre al Frente, y Siempre Más Allá, para dar gracias a Dios por todas sus Bendiciones, y celebrar todo lo que nos une, lo que nos acerca, y nos compromete; lo que nos confirma como una Gran Familia que Va Adelante, ENAMORANICARAGUA, y Siempre Más Allá !

Compañer@s, agradecemos la presencia en esta Plaza de La Fé “San Juan Pablo II”, de Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Miguel Obando y Bravo. Pedimos a Su Eminencia, le rogamos invocar al Altísimo para agradecer que siga derramando sobre nuestra Nicaragua sus Bendiciones, Reconciliación, Paz, Cariño y Alegría entre las Familias nicaragüenses. Gracias, Eminencia.

Palabra de Su Eminencia Reverendísima

Cardenal Miguel Obando y Bravo

Señor Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra; Doña Rosario; Hermanos todos en Cristo Nuestro Señor, celebramos esta tarde el 38 Aniversario de la Revolución.

Hace 38 años se reunían miles de Jóvenes a celebrar el final de una guerra fratricida. Hoy vemos una Nicaragua diferente, una Nicaragua en Paz; los Niños van a la Escuela tranquilos, juegan en los Parques, se divierten sanamente; las Familias tienen acceso a la Educación, la Diversión y la Salud.

Tener esta Tranquilidad costó mucha sangre de Hermanos, y eso debemos seguir trabajando por conseguir siempre la Paz.

Por esto pedimos al Señor esta tarde que colme de Bendiciones a nuestro Pueblo, para que estando unid@s puedan seguir trabajando.

Te pedimos que avancemos todos unidos hacia el Desarrollo de nuestra querida Nicaragua, inspirada en Tu Amor que es la Fuente de la Verdadera Felicidad.

Bendice, Señor, a nuestras Familias, que sigan siendo Formadoras de Personas, Educadoras en la Fé, y Promotoras de Desarrollo.

Bendice e ilumina a nuestros Gobernantes, que continúen trabajando por el Bien de nuestro Pueblo. Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. Muchas gracias.

Palabras de Rosario

Muchísimas gracias, Eminencia. Ahora, nuestro Presidente va a acompañar a Su Eminencia Reverendísima, el Cardenal Miguel, mientras escuchamos la Canción del Cardenal.

Queremos saludar a todas las Familias nicaragüenses, con Amor, y ENAMORANICARAGUA; a tod@s l@s que nos reunimos en esta Plaza de La Fé, y a l@s que nos siguen por Radio y Televisión.

A Blanca Segovia Sandino, hija de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres. Ejemplo de Mujer Aguerrida y Consecuente, entregada a la Lucha de Nicaragua por el Desarrollo y la Justicia...

También a la Familia de nuestro Comandante Carlos, a María Haydée, a Tania, a Carlos, y a tod@s sus Niet@s... A la Familia del Querido Compañero René Núñez Téllez; a su esposa Leana, a sus Hermanas, sus Hij@s, sus Sobrin@s, sus Niet@s... A la Familia de Tomás, a Marcela, a sus Hij@s, a tod@s l@s Niet@s... A la Familia de Miguel, el Canciller de la Paz, que recién hizo el Tránsito a la Inmortalidad... A tod@s nuestra Gratitud, y el Compromiso de continuar construyendo el Porvenir !

En esta Plaza de La Fé “San Juan Pablo II”, saludamos en Vida Verdadera al Comandante Fidel. Le saludamos en Presencia Permanente... Comandante Fidel, Héroe, Maestro, Guía, Presente Siempre, en todos los Tiempos y Circunstancias de las Revoluciones;

Fidel, Comandante en Jefe de la Revolución Nuestroamericana y Caribeña... Nuestro abrazo al Presidente de Cuba, General Raúl, Querido Compañero; a Dalia; a toda su hermosa Familia, y a su Glorioso Pueblo, que continúa caminando en Dignidad, Cultura, y Solidaridad Heroica y Ejemplar.

Y Chávez, Chávez que vive y vibra en los pasos nuestros de cada día... Comandante Eterno, le abrazamos en el Espíritu de este AMORGIGANTE, en Tiempos Perdurables... En Victorias !

Tenemos el Orgullo de celebrar este 38/19, con la Presencia Militante de los Partidos y Movimientos Sociales incorporados como Miembros y Observadores al Foro de Sao Paulo. Nuestro Saludo, nuestro Cariño, nuestro aplauso... Y tenemos el honor de contar con brillantes Líderes Nuestroamericanos y Caribeños, Representantes de la Dignidad, la Fuerza y el Coraje de nuestros Pueblos.

Saludamos con Admiración, Respeto y Amor del Mejor, al Héroe Independentista Puertorriqueño, nuestro Compañero Óscar López Rivera... Aplausos de Corazón ! Y enviamos nuestro Cariño y Abrazo Militante al Querido Compañero Presidente y Líder del Pueblo Brasileño, nuestro Hermano Luiz Inácio Lula da Silva, que enfrenta con entereza, persecuciones y amenazas que no lo amedrentan.

Nuestro Respeto y Reconocimiento para el Presidente de El Salvador, Compañero Comandante Salvador Sánchez Cerén... Para el Querido Compañero Evo Morales Ayma, Presidente Hermano, del Estado Plurinacional de Bolivia... Para el Querido Compañero Miguel Díaz Canel, Vice-Presidente de la Heroica Cuba... Para el Presidente del Consejo Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática, Hermano Jatri Aduh Mohamed Abdela... Para los Cancilleres y Dirigentes de Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, y Venezuela... Para el histórico Comandante de la Revolución Cubana, José Ramón Balaguer... Para los ex-Presidentes, Compañero Manuel Zelaya, “Mel”, de Honduras, y Álvaro Colom, de Guatemala.

Y és en Firmeza Militante, en Fraternidad inclaudicable, y en Unidad indeclinable, que desde este Encuentro de Celebración del 38 Aniversario de nuestra Revolución Popular Sandinista, enviamos un Abrazo Fuertísimo, de Herman@s de todo Tiempo, a quienes libran Batallas infinitas por la Independencia, la Soberanía, y Dignidad de Nuestraméricacaribeña... Desde esta Plaza de La Fé, Querido Hermano, Compañero, Camarada, Compatriota, Presidente, Nicolás Maduro Moros; Querida Hermana Cilia Flores, Primera Combatiente; Querido Pueblo Bolivariano toda nuestra Solidaridad Militante; todo nuestro Amor !

Viva la Paz, Viva el Cariño, Viva la Revolución !

Saludamos al Foro de las Juventudes de Nuestraméricacaribeña, que también se reunió en Managua en estos Días de Trabajo, por la Esperanza, la Justicia y la Paz, en Nuestramérica.

Y a ese Gigante que Despierta...! A las Familias de nuestra Costa Caribe Norte y Sur; a nuestros Pueblos Originarios, el Abrazo y el Compromiso de Seguir Construyendo el Porvenir.

Queremos de manera muy especial reconocer la presencia aquí de l@s Compañer@s Cancilleres, de Cuba, el Compañero Bruno Rodríguez; de Bolivia, Compañero Fernando Huanacuni; de Ecuador y en representación de su Presidente, Compañero Lenín Moreno, la Canciller María Fernanda Espinosa; desde El Salvador, el Compañero Hugo Martínez; y el Abrazo Siempre Fraternal y Combatiente para nuestro Hermano, ahora Ministro Delegado de Gobierno, fue Combatiente en el Frente Sandinista, Ricardo Patiño.

Y saludamos, por supuesto, a nuestras Autoridades Nacionales... La Presidencia de la Asamblea Nacional; de la Corte Suprema de Justicia; del Consejo Supremo Electoral; la Fiscal General de la República; el Procurador General... La Comandancia General del Ejército de Nicaragua... La Jefatura Nacional de nuestra Policía.

Y nos acuerpan con su Trayectoria, Historia y Fuerza de Futuro : Los Cuadros Históricos del FSLN; los Comandantes Guerrilleros; las Compañeras Comandante Doris Tijerino y Gladys Báez; y el Compañero Jacinto Suárez.

Todo nuestro Cariño y Reconocimiento a los Líderes Religiosos que nos acompañan esta tarde en la Plaza de La Fé; también a l@s Embajador@s acreditad@s en Nicaragua; a nuestr@s Invitad@s Especiales; a las Familias de todas nuestras Autoridades, y las Familias de nuestros Héroes y Mártires.

Y nos honra contar con la presencia en este 38/19 de dos Testigos formidables del Valor y el Coraje del Pueblo nicaragüense... Edgard Hernández y Pedro Talavera, históricos Reporteros mexicanos que cubrieron la Ofensiva Final contra la Dictadura. Sus voces todavía nos conmueven informando al Mundo con emoción vibrante... Aquí Nicaragua Libre... Aquí Nicaragua Libre...! Y aquí Nicaragua Libre, Siempre en Victorias !

Compañer@s, vamos a dar lectura a dos Acuerdos Presidenciales : Uno, otorgando la Máxima Orden del Estado nicaragüense, Orden Augusto Nicolás Calderón Sandino, al Héroe Independentista puertorriqueño Óscar López Rivera. Después vamos a entrar al otro, en este momento leo :

“El Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, Considerando :

Que el Compañero Óscar López Rivera, es Ejemplo de Vida y Consecuencia con la Causa Independentista de su Pueblo, Puerto Rico, y por lo tanto, con la Causa de la Soberanía y la Verdadera Independencia de toda Nuestraméricacaribeña;

Que el Compañero Óscar López Rivera, ha inspirado a l@s Militantes y Revolucionari@s del Mundo, con su Amor inclaudicable, y

su Entrega a la Libertad de su Pueblo, habiendo cumplido 36 años de injusta condena y encarcelamiento en los Estados Unidos, penalizado por demandar su Derecho a una Patria Libre;

Que el Compañero Óscar López Rivera, es Fiel Representante de la Causa Sandinista de Patria Libre o Morir y de Patria y Libertad, por la que entregó su Vida Augusto Nicolás C. Sandino, identificado con el Supremo Sueño de una Américanuestra, Unida, Fraternal y Solidaria;

Por tanto, Acuerda :

Entregar al Héroe Independentista puertorriqueño, Óscar López Rivera, la Máxima Condecoración del Estado Nicaragüense, que lleva el nombre de Augusto C. Sandino, Padre de la Revolución Popular Sandinista y Antiimperialista, en su Grado Máximo “Batalla de San Jacinto”.

Y realizar esta Entrega en el Acto de Celebración del 38/19, en una Nicaragua Siempre Libre, Unida, en Paz y Victorias,

en la Plaza de La Fé de esta Ciudad de Managua.

Dado en la Ciudad de Managua, Plaza de La Fé, República de Nicaragua, el día 19 de Julio del año dos mil diecisiete. Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial.

Palabras de Daniel

Herman@s nicaragüenses, Familias nicaragüenses; Herman@s del Foro de Sao Paulo; Herman@s del Mundo, hoy 19 de Julio, hace apenas el 16 de Julio se cumplió el 90 Aniversario del ataque, el asalto al Cuartel de Ocotal donde estaban las Tropas de Intervención Yanqui; ese Asalto fue encabezado por el General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino.

Fíjense, 16 de Julio de 1927... 16 de Julio del 2017... ¡90 Años! Y eso me recuerda inmediatamente otra fecha heroica de Julio, y que tiene que ver con el asalto de otro Cuartel : 26 de Julio del año 1953, Fidel asalta el Moncada, que era el inicio de la Liberación de Cuba.

Igual, cuando Sandino se enfrentó a las Tropas yanquis, donde las Tropas yanquis sintiéndose perdidas recurrieron a la Fuerza Aérea norteamericana, a la Fuerza de Guerra, y Sandino, por su Ética y ante el clamor también de los vecinos, porque tenía cercada a las Tropas yanquis, un Brigadier General encabezaba las Tropas de Ocupación de esa Época, los barcos de guerra los traían de Puerto Rico, los traían de Guantánamo, a desembarcar las Tropas aquí en Nicaragua.

Sandino estaba a punto ya de tomar, eran dos Cuarteles, y la población tenía temor que Sandino para concluir con la operación militar quemara ahí la zona que rodeaba los Cuarteles. Y él dijo: “No. Prefiero retirarme”. Y se retiró, para continuar la batalla, batalla que culminó con la Victoria del General Sandino el 19 de Julio de 1979.

Y hoy nos honra entregarle aquí a un Hermano de Puerto Rico que pasó 36 años en la cárcel; había sido condenado a 55 más 15, a 70 años de cárcel, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, simplemente por luchar por la Independencia de su Patria, Puerto Rico.

Gracias a Dios, al final el Presidente Obama decidió indultarlo. Ese indulto no era más que un acto de Justicia, y hoy lo tenemos aquí a Óscar ante este Pueblo lleno de Orgullo de entregarte la Orden Sandino. Gracias, Óscar.

¡Que Viva Puerto Rico Libre!

Palabras de Rosario

Y hay otro Decreto, otorgando la Máxima Condecoración Cultural del Estado nicaragüense, la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, a los Hermanos Periodistas mexicanos, Pedro Talavera y Edgard Hernández, Cronistas de la Ofensiva Final Victoriosa del Pueblo nicaragüense junto al FSLN, y del Triunfo de nuestra Revolución :

“El Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, Considerando :

Que los Compañeros Pedro Talavera, y Edgard Hernández, son Testigos Vivientes y han dado Testimonio elocuente de la Resolución, la Bravura, el Coraje y la Determinación de Patria Libre o Morir del Pueblo nicaragüense, vanguardizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional;

Que su Testimonio del Milagro de la Unidad del Pueblo en la Insurrección Popular Sandinista y en el Triunfo sobre la Dinastía Somocista, luego de 42 años, 6 meses y 6 días de una de las Dictaduras más brutales de América Latina, es uno de los Documentos históricos más valiosos del Patrimonio Heroico de nuestra Nicaragua;

Que sus Reportes de la Ofensiva Final y del “Aquí Nicaragua Libre” del 20 de Julio de 1979, forman parte de las Crónicas Vivas de nuestra Historia Revolucionaria, esa Historia que instaló una Nueva Época y una Nueva Vida en esta Nicaragua hoy Unida, en Paz, y Siempre Libre !

Por tanto, en uso de sus facultades, y en el 150 Aniversario del Nacimiento del Príncipe de las Letras Castellanas, nuestro Gran Rubén Darío, Acuerda :

Entregar a los Hermanos Periodistas mexicanos Pedro Talavera y Edgard Hernández, la Orden de la Independencia Cultural Rubén

Darío, como Reconocimiento del Pueblo nicaragüense por su participación heroica en aquella Etapa de nuestra Vida de Luchas y Batallas, de Victorias y de grandes hazañas que distinguen y marcan el Vigor y la Gloria de la Libertad de Nicaragua;

Entregar esta Orden en el Acto de Conmemoración del 38/19, a 38 Años del Triunfo Revolucionario, en la Fiesta de la Unidad Nacional, en la Plaza de La Fé de esta Ciudad de Managua”.

Palabras de Daniel

Quiero saludar y felicitar al Periodista Eduardo Cruz, de la Revista Domingo, de La Prensa, que hizo un Reportaje sobre ellos que se publicó este domingo, y ahí mismo me dice Rosario: “¡Aparecieron! ¿Los invitamos para el 19? Invitémoslos, ¡claro!, le digo. Y aquí los tenemos. Gracias a un Periodista tenemos aquí a estos dos grandes Periodistas, Edgard y Pedro. El de la voz, el del llamado, el que decía “¡Aquí Nicaragua Libre!”.

Palabras de Edgard Hernández

¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Viva Daniel Ortega, nuestro Líder!

Palabras de Rosario

Vamos a continuar esta Sesión Especial de la Unidad Nuestroamericana y Caribeña, con las Palabras del Querido Compañero Miguel Díaz Canel, Primer Vicepresidente de Cuba, en representación del Presidente, General Raúl, Comandante de la Revolución y de ese Entrañable, Glorioso, Formidable Pueblo.

Palabras de Miguel Díaz-Canel

Compañero Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua; Compañera Rosario Murillo; Compañero Evo Morales, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; Compañero Salvador Sánchez Cerén, Presidente de la República de El Salvador; Compañer@s Participantes en el Foro de Sao Paulo; Hermano Pueblo nicaragüense, al arribar al 38 Aniversario de la Revolución Sandinista llega a ustedes el abrazo y las felicitaciones del Pueblo cubano, y también el Abrazo Fraterno del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, General de Ejército Raúl Castro.

El 26 de Julio de 1997, el Comandante en Jefe Fidel Castro expresaba: “La Revolución nicaragüense se destacó por su heroísmo, por su perseverancia y por la tenacidad de sus Combatientes. Hoy esa Revolución sigue siendo un Ejemplo para todos los Pueblos de Nuestramérica”.

Ver en esta Concentración tanta Juventud, tantos rostros de alegría y confianza, es signo de Victoria, es signo de que la Sangre derramada no fue en vano; que aquí está vivo el Ejemplo del General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, y el Legado del Comandante Carlos Fonseca Amador, y de todos los Mártires que cayeron en la Epopeya contra la agresión imperialista, defendiendo la Soberanía y la Independencia de Nicaragua.

La Revolución Sandinista continúa su Camino Triunfante con el apoyo mayoritario de su Pueblo. Indiscutible son sus éxitos en el acontecer político, económico y social, al tiempo que Nicaragua es activa Defensora y Promotora de la necesaria Unidad entre nuestros Pueblos, y de su Integración.

Compañer@s, transcurren Tiempos difíciles en la Región y en el Mundo. La ofensiva del Imperialismo y las oligarquías serviles a sus intereses buscan destruir los Procesos Revolucionarios y Progresistas en nuestro Continente; recuperar la hegemonía y volver a restaurar las doctrinas y prácticas del Neoliberalismo más salvaje. Para eso, tratan de acabar con nuestros Pueblos y traer el Imperio de las más retrógradas Fuerzas.

Durante los últimos meses hemos sido testigos de los más brutales ataques políticos, económicos y mediáticos contra la Revolución Bolivariana, iniciada por el Comandante Hugo Chávez Frías y continuada con firmeza por el Presidente Constitucional de Venezuela, Compañero Nicolás Maduro Moros a la cabeza de la Unión Cívico-Militar de su Pueblo. A ellos reiteramos aquí, en este Acto de Victoria, nuestra incondicional Solidaridad.

Managua ha vivido en estos días compromisos y reafirmación revolucionaria al celebrar exitosamente el XXIII Encuentro del Foro de Sao Paulo, cuya Declaración Final y Acciones Propuestas constituyen instrumentos para hacer frente a la ofensiva imperialista y reaccionaria.

El Homenaje tributado por el Foro al Líder de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro y al Guerrillero Heroico, Ernesto “Che” Guevara en ocasión del 50 Aniversario de su caída en combate, fortalecen nuestro Compromiso con la construcción de un Mundo Mejor.

Hoy más que nunca es imprescindible construir y fortalecer la Unidad de nuestros Pueblos.

Cuba será Sede en el 2018 del próximo Encuentro del Foro de Sao Paulo. Trabajaremos en la construcción de la Unidad de la Izquierda Regional y Caribeña y la concreción del Consenso de Nuestramérica y de la Declaración Final “América en Pie de Lucha”.

Como todos ustedes conocen, el pasado 16 de Junio el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la política de su Gobierno hacia Cuba la cual revierte avances alcanzados en las relaciones con este País en los dos últimos años, con un marcado endurecimiento del bloqueo contra Cuba.

Cuba por su parte ha ratificado que no realizaremos concesión alguna, ni claudicaremos, ni renunciaremos a uno solo de nuestros Principios; y hemos reafirmado la voluntad de continuar el Diálogo respetuoso y la Cooperación con ese País sobre la base del Respeto Mutuo, el Respeto a la Soberanía, la Igualdad, y la Independencia.

Agradecemos las muestras de Solidaridad recibidas del Pueblo y Gobierno nicaragüense, y de los Pueblos y Gobiernos de muchas partes del Mundo.

Comandante Daniel Ortega; Compañera Rosario Murillo; Hermano Pueblo nicaragüense, Cuba ratifica que el Pueblo nicaragüense y la Revolución Popular Sandinista pueden contar siempre con la Solidaridad y el Apoyo incondicional de l@s Revolucionari@s Cuban@s.

Felicidades en el 38 Aniversario del Triunfo Sandinista.

¡Viva la Revolución Sandinista!

¡Viva el Frente Sandinista

de Liberación Nacional!

¡Vivan Daniel y Rosario!

¡Viva la Revolución Cubana!

¡Vivan Fidel y Raúl!

¡Viva la Amistad indestructible

entre nuestros Pueblos!

¡Hasta la Victoria Siempre!

Palabras de Rosario

Con el Mensaje del Querido y Siempre Solidario Pueblo Ecuatoriano, y el Saludo de su Presidente, Compañero Lenín Moreno, en esta Plaza de La Fé, la Querida Compañera María Fernanda Espinosa, Canciller de ese Hermano País.

Palabras de María Fernanda Espinoza

Muy buenas tardes, Digno Pueblo de Nicaragua; un abrazo gigante para tod@s ustedes.

Querido Compañero Presidente Daniel Ortega; querida Compañera Vicepresidenta y Hermana Rosario Murillo; Compañero Evo Morales, Presidente de la República del Estado Plurinacional de Bolivia; querido Compañero Salvador Sánchez Cerén, Presidente del Hermano País de El Salvador; querid@s Compañer@s Cancilleres; querido Cardenal Miguel Obando, traigo un Saludo Cariñoso, un Abrazo de Amor Revolucionario y de Paz del Presidente Lenín Moreno Garcés y del Pueblo Ecuatoriano.

¡Qué honor y qué felicidad compartir hoy con ustedes este Trigésimo Octavo Aniversario del Triunfo Histórico de nuestra querida Revolución Popular Sandinista. Esta Revolución es Símbolo de Esperanza y Alegría para toda Nuestramérica.

Gracias por esta Invitación, Amigo Presidente-Comandante Daniel Ortega.

También traigo un Saludo para l@s querid@s Líderes y Lideresas de Nuestramérica y de los Movimientos Sociales Progresistas de América y del Mundo presentes en el

Foro de Sao Paulo aquí, en esta hermosa Tierra de Sandino, el General de Hombres Libres; Tierra del Poeta y Revolucionario Tomás Borge, y de nuestro querido Canciller de la Dignidad, Padre Miguel de Escoto.

Nuestros Pueblos, el de Nicaragua y Ecuador, comparten una Historia Común en la Lucha incansable por la Independencia, la Autodeterminación y la Soberanía. Una Lucha por la Solidaridad y Unidad Latinoamericana, por la Unidad Histórica que nos hermana como Pueblos.

Recordemos a nuestro Eloy Alfaro, el viejo Luchador, Líder de la Revolución Liberal de 1895, y referente de nuestra Revolución Ciudadana, que recibió precisamente aquí en la Ciudad de León el Grado de General de División del Ejército de la República de Nicaragua, el 12 de Enero de 1894. Ese fue el único reconocimiento jerárquico militar que aceptó el General Alfaro en vida. Ese Espíritu de Libertad y Justicia de Alfaro y del General Sandino, son referentes para las Revoluciones Progresistas de nuestra América Latina.

Así como el Pueblo generoso de Nicaragua reconoció el Amor y la Pasión Libertaria de Alfaro, hoy, en nombre del Pueblo ecuatoriano, rendimos homenaje a la valentía de todos los Hombres y Mujeres que han construido a lo largo de décadas esta Revolución Sandinista que hoy está más viva que nunca. Su Revolución también es nuestra, porque nos ha inspirado en los Tiempos de Resistencia Popular, como en esos Tiempos que ahora el Poder está verdaderamente al servicio del Pueblo.

Hace 38 Años triunfaron l@s Patriotas Revolucionari@s del Frente Sandinista de Liberación Nacional; rompieron así décadas de opresión derrocando a la Dictadura de los Somoza, y todo lo que representaba. En este Triunfo Revolucionario se unieron todos los Sueños y las Luchas que querían poner fin a un régimen de opresión y miseria.

Esta Plaza representa la Liberación Popular de nuestra querida Nicaragua; esta Revolución marca un hito en la Historia del Continente y del Mundo. La Revolución nicaragüense es Ejemplo de Lucha Permanente de saber comprender los Tiempos y adaptarse al Mandato Popular.

Esta Revolución permitió que América Latina siga soñando y construyendo el Sendero de Libertad para poner fin a Sistemas Sociales excluyentes y concentradores. Esta Revolución que continúa Fuerte y Vigorosa ha cambiado el Rostro y el Espíritu del Pueblo nicaragüense.

Su lucha, querid@s Compañer@s, generó un gran Movimiento de Solidaridad por toda América Latina. En Ecuador se conformaron Comités de Solidaridad con Nicaragua, organizados por Jóvenes como ustedes, Estudiantes, Maestr@s, Trabajador@s, tod@s apoyando la Lucha Popular. Por eso su Triunfo fue también nuestro Triunfo, porque la Esperanza se hizo realidad.

Reconocemos los gigantes avances en la participación política de las Mujeres. No puede haber Sociedades Justas, sin Igualdad y sin Equidad de Género. Nuestros Pueblos serán mejores con Lideresas comprometidas con la Justicia. Por eso queremos aquí reconocer la trayectoria histórica de la querida Vicepresidenta, Compañera Rosario Murillo. Su presencia, sin duda, Compañera, es un ejemplo para las Mujeres de América Latina.

Ustedes, querid@s Herman@s nicaragüenses, son ejemplo que sirve para romper el círculo de la injusticia, incluyendo la injusticia salarial y la diferencia entre Hombres y Mujeres. No podemos seguir siendo una de las Regiones más ricas del Mundo, pero a la vez la Región con la mayor desigualdad en el Planeta. Es una vergüenza que nos exige mayor consecuencia con nuestros Pueblos. Esta es la razón de ser de nuestras Revoluciones Populares: Poner fin a siglos, a décadas de exclusión, de miseria y de injusticia.

Para nuestro Gobierno de la Revolución Ciudadana la Inclusión es una prioridad, para eso hemos construido las Brigadas “Las Manuelas” que recorren el País entero, no solo atendiendo a las Personas con Discapacidad, sino también erradicando la violencia contra las Mujeres, y el consumo de drogas. Así el Ecuador hoy cuida a sus Ciudadan@s durante su Ciclo de Vida a través del Programa “Toda Una Vida”, que lidera nuestro Compañero Presidente Lenín Moreno.

Querida Nicaragua, en América Latina los Valores y Principios del Progresismo están más vigentes que nunca, porque se inspira en las luchas de quienes nos antecedieron. Las acciones ejemplares de Próceres como Ruiz Romero, Morazán, Bolívar, Sucre, Martí, el Che, y Fidel, el Comandante Hugo Chávez Frías, nos conducen a puerto seguro.

La Lucha Antiimperialista con Héroes como Sandino, Rubén Darío, el Che Guevara, nos recuerda que todo Revolucionario construye el Futuro que es ahora.

Hoy, en esta Celebración, en este 38/19 convoco, querid@s Compañer@s, a la Unidad Latinoamericana, que es la mayor garantía para no volver al pasado. Debemos trabajar junt@s para fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la UNASUR, el ALBA. La Unidad de América Latina y el Caribe es la Unidad de la Justicia contra la Pobreza y la Miseria.

Querido Pueblo de Nicaragua, la Lucha continúa, jamás permitamos que el Pasado regrese. Nos merecemos el Futuro ahora, por nuestr@s Hij@s, por nuestros Padres y Madres. Nos merecemos el Futuro ahora, por tod@s aquell@s que vendrán y que se merecen un Mundo Mejor. Por tod@s ell@s seguiremos luchando.

¡Viva la Revolución Sandinista!

¡Siempre al Frente!

¡Viva la Unidad de América Latina

y el Caribe!

¡Viva Nicaragua Libre!

¡Vivan, Vivan los Países del ALBA!

Muchas gracias.

Palabras de Rosario

Nos llena de Alegría la Presencia y la Voz de nuestro Querido Compañero, Comandante Guerrillero del FMLN, y hoy Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.

Palabras de Salvador Sánchez Cerén

Herman@s, Compañer@s, es un Honor para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional estar junto al Hermano Pueblo de Nicaragua, junto al Frente Sandinista, junto a Daniel, junto a Rosario. Esta Fiesta Patria de la República de Nicaragua expresa la Fuerza, el Entusiasmo y la Capacidad de un Pueblo de construir Progreso y Futuro.

Quiero saludar a los indiscutibles Líderes de este Proceso nicaragüense, al Presidente Daniel Ortega y a la Vicepresidenta Rosario Murillo. Ell@s conducen este Proceso y reafirman en esta Plaza que la Revolución Sandinista continúa adelante, construyendo Paz, construyendo Progreso, construyendo Felicidad; llevando a l@s Jóvenes a tomar el Liderazgo de este Proceso, que les da a las Mujeres los espacios, para que sean actores decisivos en el Proceso. Y l@s Trabajador@s, junt@s, Gobierno, Pueblo y Frente Sandinista son un ejemplo para América Latina y el Mundo.

El Salvador y Nicaragua estamos Unidos por una Historia común, una Historia de Lucha, una Historia de sacrificios, una Historia que ha costado Vidas, pero que también ha construido Felicidad.

Farabundo Martí junto a Augusto C. Sandino, son Héroes entrañables de la Lucha Centroamericana y del Respeto de la Independencia de nuestros Pueblos. Esa Sangre nos une, esa Sangre nos marca el Camino para seguir construyendo la Paz, la Prosperidad y la Felicidad en Centroamérica.

También quiero expresar un noble Saludo al Vicepresidente de Cuba, Díaz-Canel; al Presidente Evo Morales, y a todos l@s Representantes de los Países que están aquí junto a ustedes.



Aprovecho también para hacer un Saludo a l@s Dirigentes de los Partidos Políticos que se han reunido aquí en Managua en el XXIII Foro de Sao Paulo. Sao Paulo es el Encuentro de la Izquierda más grande del Mundo, y ahora en este Foro se ha discutido y han salido Resoluciones importantes, pero se ha fortalecido más algo que ustedes lo están demostrando, que si los Pueblos no se unen, sin la Unidad de los Pueblos es difícil alcanzar las Conquistas. Hay un Compromiso de tod@s nosotr@s de marchar unidos, enfrentar los desafíos como los hemos enfrentado toda la Vida.



El Foro de Sao Paulo a lo largo de sus 23 años ha sido un Espacio de Reflexión, ha sido un Espacio para celebrar los Triunfos y para analizar autocríticamente los avances y los retrocesos. Pero también el Foro de Sao Paulo es la unión de Voluntades de Lucha, de Lucha Permanente ante los Triunfos y ante las adversidades.

Ahora se ha reafirmado que necesitamos una Latinoamérica Unida, una Latinoamérica Solidaria, pero también necesitamos una América Latina integrada como Región. Centroamérica como Región está en proceso de unirse, pero también tenemos que construir esa Unidad de Latinoamérica y el Caribe como Fuerzas, que podemos construir nuestros Destinos con Dependencia y Soberanía.

Quiero finalizar saludando a l@s Jóvenes, saludando a las Mujeres, saludando al Frente Sandinista, diciéndoles que nuestra Lucha continúa, la Lucha es Permanente, la Lucha es Siempre.

¡Viva la Revolución Sandinista!

¡Viva Augusto C. Sandino!

¡Viva Daniel, Viva Rosario!

¡Viva Nicaragua!

Palabras de Rosario

Desde esa Bolivia Querida, Aguerrida, Combatiente, Libertaria, recibimos con Orgullo Indoamericano al Compañero Presidente Evo Morales Ayma.

Palabras de Evo Morales Ayma

¡Que Viva Nicaragua!

¡Que Viva el Sandinismo!

¡Que Viva el Hermano Presidente

Comandante Daniel Ortega!

Hermano Daniel, sorprendido por esta gran concentración que da Homenaje a la Revolución Sandinista de Nicaragua; a nombre del Pueblo Boliviano expresar mi respeto, mi cariño, mi admiración al Comandante y a todo el Pueblo de Nicaragua.

Hermano Daniel, muchas gracias por invitarme a participar y festejar el Aniversario de vuestra Revolución.

Saludo a todos los Hermanos Presidentes, Cancilleres, sobre todo un saludo al Foro de Sao Paulo, a los Partidos de Izquierda, a los Movimientos Sociales de América Latina.

Estoy informado que nos acompañan algunos Dirigentes Políticos Antiimperialistas de Europa, de Asia. Bienvenidos a América Latina, y muchas gracias siempre por su participación para debatir los problemas políticos, no solamente de América Latina, sino de todo el Mundo.

Herman@s, estamos viendo cada día, estamos escuchando cada hora de la crisis del Sistema Capitalista que va expandiéndose en todos los lugares del Mundo, hay más Pobreza, pero también más intervencionismo militar de OTAN, de Estados Unidos.

El Sistema Capitalista ya no puede resolver sus problemas financieros, los problemas sociales, y por eso necesitamos más Fuerza, más Unidad, y esta enorme concentración en Nicaragua da Fuerza, no solamente a los Pueblos de América Latina, sino a todos los Pueblos del Mundo... ¡Felicidades, Herman@s de Nicaragua!

El Hermano Daniel y la Hermana Rosario han logrado unir al Pueblo de Nicaragua, con Principios y Valores, con Programas. Hermano Daniel, me han sorprendido los datos económicos: Nicaragua el primero en crecimiento económico de Centroamérica y de Latinoamérica... ¡Felicidades, Hermano Daniel!

Cuando Nicaragua estaba en manos de representantes del Imperio, del Capitalismo, en otros Países nunca crecían... Claro, Capitalismo e Imperialismo son expertos para robarnos; expertos para saquear nuestros Recursos Naturales; expertos para privatizar los Servicios Básicos. Y ahora, gracias a la Unidad y Conciencia de los Pueblos en varios Países de América Latina nos liberamos democráticamente para desarrollarnos, liberándonos, y para garantizar la Liberación de nuestros Pueblos.

Saludamos al Pueblo de Cuba, a Fidel, a Raúl. Fidel Castro, con su Pueblo sabio, enfrentó 50 años solo, ahora somos varios Países para enfrentar la dominación imperial. Por eso, Herman@s, aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro Respeto de verdad.

Pero también, Hermano Raúl, Hermano Daniel, y todos los Guerrilleros de aquellos Tiempos...

los Guerrilleros de aquellos Tiempos ahora son Presidentes democráticamente electos, frente a las Dictaduras Militares... Guerrillas, Liberaciones, Revolucionarios, sorprendido, ¡tantos Guerrilleros ahora son Presidentes!

Claro, cuando el Imperio imponía sus Políticas mediante las Fuerzas Armadas, golpes de Estado, Dictadura Militar, hay Hombres valientes; hombres responsables con su Pueblos levantaron las armas para liberar un Pueblo. Eso es Daniel, eso es el Hermano Salvador, presente acá, y tantos Guerrilleros.

A esos Guerrilleros de la década del 60, 70, nuestro Respeto, nuestra Admiración, y démosles fuerza a ellos para que sigan enseñando cómo se libera dando nuestra Vida, arriesgando la Vida, todo por los Pueblos de América Latina.

Herman@s, también me ha sorprendido la presencia de las Juventudes, de las nuevas generaciones. Hermano Daniel, tus Juventudes son envidiables, y hay que enseñarme cómo se organizan las Juventudes. Pero las Juventudes deben estar convencid@s que el enemigo de las Juventudes, el enemigo de las futuras generaciones, es el Capitalismo, es el Imperialismo. Si no sabemos identificar a los enemigos internos y externos, seguramente podemos equivocarnos. Pero no podemos equivocarnos, debemos estar más unidos, más organizados frente a cualquier agresión.

También quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra Solidaridad a Cuba y Venezuela. En los últimos días, en las últimas semanas hemos escuchado nuevas amenazas, nuevas agresiones a Cuba y Venezuela. Esa agresión no es a Cuba, no es a Venezuela, es a todos los Pueblos de América Latina; es una amenaza, una agresión a la Vida y a la Humanidad entera que habita el Planeta Tierra.

Por eso nuestra Solidaridad con los Pueblos. Ahora Cuba no está sola. Hermano Maduro, Venezuela no está sola, aquí está su Pueblo. Decirle desde acá al Hermano Maduro: “¡Dale duro contra el Imperio norteamericano!”. Los Pueblos estamos aquí, no aceptamos ninguna Intervención, no permitiremos ninguna dominación. Somos Pueblos que nos liberamos, y ese Proceso de Liberación continuará no solamente en América Latina, sino en todo el Mundo.

Herman@s, es el mejor momento para fortalecernos, para comunicarnos. Ahí está el Foro de Sao Paulo. Perdonen, Herman@s de Nicaragua, aprovecho esta oportunidad para agradecer al Foro de Sao Paulo por apoyarnos para que vuelva pronto al Océano Pacífico con Soberanía. Muchas gracias, Herman@s, del Foro de Sao Paulo; a todos los Movimientos Sociales y a todos los Partidos de Izquierda que piensan en la Integración y no en la división de nuestros Países.

Herman@s, nuevamente Hermano Daniel, sorprendido por esta gran concentración. Muchas gracias por invitarme. Seguiremos trabajando juntos, recuperando los Principios que nos dejaron los Antepasados; profundizando Programas Sociales para acabar con la Pobreza.

A los Profesionales quiero decirles que tienen que definirse en algunos Sectores Sociales: ¿Están con los pobres o están con los ricos? ¿Están con el Imperio o están con los Pueblos? Los que estamos con los Pueblos estamos aquí para decir: ¡No al Imperio Norteamericano! ¡No a la Intervención y la Dominación Externa!

Solo quiero decirles, en corto tiempo en Bolivia, después de liberarnos de la dominación externa, ahora estamos mejor que antes. A nombre de los Movimientos Sociales no solamente de Bolivia, sino también de América Latina, los Dirigentes Sindicales también sabemos administrar un Estado. Por eso vamos creciendo en Bolivia: Trabajo conjunto entre Estado y Pueblo; Políticas Sociales, nuevas Políticas Económicas inspiradas en la Lucha de nuestros Movimientos Sociales para garantizar el crecimiento económico y atender las demandas de nuestros Pueblos.

Herman@s, muchas gracias por invitarme, por invitarnos acá... Y para terminar, ayúdenme a decir:

¡Que Viva nuestro Comandante Daniel!

¡Que Viva la Revolución Sandinista!

¡Que Viva América Latina Liberada!

¡Que Muera el Imperialismo yanqui!

Muchas gracias.

Palabras de Daniel

¡Cuánta Alegría! Donde hay Alegría, hay Amor. Donde hay Amor, hay Solidaridad. Donde hay Solidaridad, hay Dignidad, hay Justicia, y este es un Pueblo que a lo largo de la Historia ha sabido defender con Dignidad sus Derechos, desde Diriangén enfrentando a los Colonialistas. El Cacique Diriangén, Evo, fue de los que más combatió junto con otros Caciques, y dieron la Vida en la batalla contra los Conquistadores.

Luego, la Batalla de San Jacinto, y ahí José Dolores Estrada y Andrés Castro lanzando la pedrada contra el yanqui invasor. Después fue Zeledón contra las Tropas de Intervención yanqui cayendo en combate en El Coyotepe y la Barranca. Luego Sandino, y luego el Frente Sandinista de Liberación Nacional con Carlos Fonseca a la cabeza, hasta alcanzar la Victoria, y lo podemos repetir, como lo decían nuestros Hermanos Periodistas mexicanos hace 38 Años: “¡Aquí Nicaragua Libre!”. Sí, ¡Aquí Nicaragua Libre!

Aquí está este Pueblo con ansias, con deseos de darse por la Justicia, por la Paz, por el Bienestar de todas las Familias nicaragüenses y, este día, en el 38 Aniversario, ratificando nuestra decisión de continuar fortaleciendo esta Gran Unidad Nacional entre l@s Trabajador@s de la Ciudad y el Campo, l@s Obrer@s, Campesin@s, l@s Productores, l@s Emprendedor@s, l@s Pequeñ@s Empresari@s, l@s Grandes Empresari@s, todas las Fuerzas Económicas y Sociales del País todos unidos, para acabar con la Pobreza, para enterrar la Pobreza de manera definitiva.

Porque hemos avanzado, claro que hemos avanzado en el combate a la Pobreza, pero todavía hay mucho Camino que andar, y para continuar por ese Camino, y para cumplir con esa meta, tenemos que mantener esta cohesión, esta Gran Unidad Nacional, independientemente de amenazas, independientemente de aquellas actitudes que intentan sembrar la cizaña.

Aquí la cizaña la arrancó el Pueblo y la continuará arrancando el Pueblo, con su trabajo, con su estudio, con su dedicación, esta Juventud que ya está haciendo Historia, esta Juventud que ya está relevando la conducción de este Proceso Revolucionario. Ya tenemos una nueva generación en pie de lucha por la Paz, por el Trabajo, que es la Juventud nicaragüense.

Y esto nos da la seguridad y la alegría a los de la “vieja guardia”, como nos dice Pepe Mujica, nos da la seguridad y la alegría que Nicaragua tiene garantizado su Futuro, que este Pueblo tiene garantizada la Paz, la Estabilidad, la Seguridad.

Que es lo que tenemos que seguir cuidando más, querid@s Herman@s, ¡la Paz! La Paz en Nicaragua, la Paz en la Región, uniendo esfuerzos con l@s Herman@s Centroamerican@s, con los Pueblos Centroamericanos, en el Sistema de la Integración Centro-americana; con l@s Herman@s salvadoreñ@s, como bien lo señalaba nuestro Hermano el Comandante Salvador Sánchez Cerén; con l@s Herman@s guatemaltec@s, con l@s Herman@s hondureñ@s, con l@s Herman@s panameñ@s, dominican@s, beliceñ@s.

O sea, toda la Región Centroamericana, los que somos Miembros del SICA, a defender de la Paz con más Integración, a defender la Paz con más Trabajo, a defender la Paz con más combate al Narcotráfico y al Crimen Organizado. Ahí estaremos defendiendo l@s Centroamerican@s el Futuro de nuestros Pueblos y asegurando un Futuro de Paz para la Región Centroamericana.



Igualmente, dando la Batalla por la Unidad de América Latina y el Caribe. Ahí está nuestra gran Fortaleza. Nuestra gran Fortaleza frente a lo que son las grandes Fuerzas de la Economía Global. No hay más alternativa que la Integración, que la Unidad de América Latina y el Caribe en la Comunidad de Estados Latinoamericanos, partiendo del fortalecimiento de los diferentes Frentes Subregionales que existen ya, como el ALBA, PETROCARIBE, UNASUR, MERCOSUR, todos los diferentes Frentes Sub-regionales, todo el Frente de los Países del Caribe que recientemente estuvo reunido, tuvieron Reunión, tuvieron su Conferencia la Comunidad de Estados del Caribe.

Todos somos un solo Pueblo, y en la medida que seamos un solo Pueblo vamos a tener mayor fortaleza para defender los Intereses de nuestros Pueblos. Porque hay mucho padecimiento, hay mucho dolor, hay mucho rezago, en términos económicos, sociales, y en algunos Países altos grados de inseguridad, y eso se combate uniendo Fuerzas, uniendo Ideas, uniendo Estrategias; respetando, lógicamente, el Proceso de cada Paz, las características, las particularidades de cada Nación. No tratando de imponerle Modelos a nadie. Cada Pueblo decide su Camino, cada Pueblo decide su Modelo, cada Pueblo decide su Futuro. Tenemos que partir de ese Principio.

Y, en este día, cuando siguen repitiéndose las amenazas que hemos conocido a lo largo de la Historia contra aquellos Pueblos que tratan de construir su propio Camino, ¿qué les podemos decir a l@s Herman@s de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué le podemos decir al Compañero Nicolás, Presidente de Venezuela? ¿Qué le decimos a ese Pueblo Heroico y Valiente, el Pueblo de Chávez, el Pueblo de Bolívar? Estamos con ustedes.

El Gobierno de Nicolás fue electo por el Pueblo venezolano, no fue electo en otro País, ¡no fue electo en otro País! Las votaciones para elegir a Chávez y a Nicolás, ¡se realizaron en Venezuela! No se realizaron en otro País, y deberían de cuidarse de estos Países que quieren ordenarle a Venezuela cómo desarrollar su Proceso Institucional... Lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Ese es un Principio. Hay que respetar y hay que ser Promotores de la Paz.

Las amenazas que lanza el Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela de tomar nuevas sanciones, eso no lleva a ningún lado... ¿Cuántas sanciones han lanzado los Estados Unidos en el Mundo a lo largo de esa Historia? ¿Cuántas guerras han lanzado en el Mundo a lo largo de su Historia, y qué resultados han tenido? Vietnam es el mayor reflejo, la mayor expresión del gran fracaso de la Política Imperialista. Esa és la mayor expresión.

Y quiero saludar a un Héroe norteamericano que nos acompaña, que combatió en Vietnam como Capitán de la Fuerza Aérea norteamericana; luego regresó a los Estados Unidos, y dijo: “No puede ser...”. Y empezó a luchar por la Paz.

Y era la guerra en Centroamérica, y luchó por la Paz en Centroamérica. Y se fue a protestar a las bases militares donde salía el armamento para la guerra en Centroamérica, y desde esas bases militares le echaron el tren y le destruyeron sus piernas a este Hermano norteamericano, al cual hace unos años le entregamos la Orden Sandino... Brian Wilson, que aquí nos acompaña en esta tarde del 38 Aniversario. ¡Allá está Brian, Brian, Hermano!

No llevan a ningún lado las guerras. Es el Diálogo, la Negociación, lo que finalmente lleva... Qué más ejemplo que la heroica Cuba, ya más de 50 años de Bloqueo, y ahí está Cuba, firme, inclaudicable, indoblegable.

Tienen que entender los Estados Unidos que el Camino no es la fuerza, que el Camino no es la amenaza, que el Camino no son las bombas, que el Camino es el respeto a los Pueblos, es el respeto a las Naciones, por pequeñas que sean, y promover el Diálogo, el Entendimiento, y de esa manera entonces Estados Unidos va a ganar muchos Amigos en el Mundo.

Gracias, Evo, por acompañarnos. He estado en algunos Eventos ahí en Bolivia, lo que pasa es que en Bolivia los Eventos los hace Evo a una altura, en La Paz, por ejemplo, es una altura de más de 5,000 metros. Yo he estado en Cochabamba en varias ocasiones, que está a 2,800 metros. Bastante alto. Ellos conmemoran su Liberación ahora en Diciembre, me dice Evo, el 18 de Diciembre... Bueno, ahí estaremos con Evo acompañando ese Día de Liberación.

Gracias, Salvador Sánchez Cerén, Hermano Compañero, Comandante, Amigo, por acompañarnos siempre en estas Celebraciones que son tus Celebraciones, en estas Victorias que son tus Victorias, porque son Celebraciones y Victorias del Hermano Pueblo salvadoreño, al cual le tenemos un enorme aprecio, un enorme cariño, un enorme respeto.

Gracias por tu Mensaje, Miguel; el Mensaje de Raúl, el Mensaje de Cuba, el Mensaje de ese Pueblo Heroico al cual le decimos: Gracias, Cuba, por estar dando la Batalla por más de 50 años por la Dignidad de nuestros Pueblos.

Le decimos también a la Compañera Canciller de Ecuador que nos ha traído el Mensaje del Pueblo ecuatoriano y del Presidente Lenín Moreno: Gracias al Pueblo ecuatoriano toda su Solidaridad, todo su Amor, y todo nuestro Cariño y todo nuestro Amor para el Pueblo ecuatoriano, querida Canciller.

Bueno, ¡llegó la lluvia, llegó la lluvia! Cuántas falta nos hace la lluvia, ¿verdad? Hemos tenido épocas de sequía, más de 3 años de sequía. Evo me lo dijo: “Va a llover”, me lo dijo hace como 20 minutos: “Va a llover”, y efectivamente está lloviendo.

¡Bendita la lluvia! Y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios que nos manda la lluvia. Y gracias a Dios que nos permite reunirnos en este día para Celebrar el 38 Aniversario del Triunfo de la Revolución. Gracias a l@s Héroes y Mártires. Gracias a las Familias nicaragüenses. Gracias a las Madres de l@s Héroes. Gracias a las Mujeres. Gracias a l@s Jóvenes. ¡Gracias Nicaragua! ¡Gracias Nicaragua! ¡Gracias Nicaragua!

¡Sandino Vive, la Lucha Sigue!

¡Patria Libre, o Morir!

¡Y que Viva Nicaragua, Bendita, Socialista,

Cristiana, y Siempre Libre!

Declaraciones de Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, después del Acto del 38 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista

19 de Julio del 2017

Buenas tardes, Compañer@s... Cuánta Alegría la que sentimos, la que vemos, y por la que damos gracias a Dios...! Cuánta Bendición y Alegría !

Hemos dicho que el Don de Dios para la Vida, és la Alegría. Esta Plaza ha vibrado, se ha sentido el Corazón Alegre y Bendito del Pueblo nicaragüense, que tiene Fé, que se mueve con Fé, y que tiene tanta Esperanza.

Desde la Fé, hay Esperanza, hay tanta Confianza, y un@ siente una inmensa responsabilidad, porque sabemos que nos toca atravesar, con Esperanza invicta, todas las circunstancias, todas las dificultades.

Y por eso Dios, estoy segura que nos nutre todos los días con esa Fortaleza que da la Fé, que nos permite crear, porque creemos, en primer lugar en Dios, en nuestros Santos, en la Virgen María, y desde esa Fé és que creamos. Creamos, porque creemos, y nos corresponde, en esa Responsabilidad inmensa que tenemos tod@s l@s nicaragüenses, seguir creando la Patria Libre. Cuidando la Patria Libre ! Porque la Paz, la Libertad y la Democracia hay que cuidarlas.

Vivimos en un País Tranquilo y Seguro, gracias a Dios, y esa Tranquilidad, esa Seguridad, eso que nos permite trabajar para construir Bienestar, tenemos que cuidarlo tod@s junt@s. Cada día debe ser una Jornada de Cariño, de AMORANICARAGUA, de Trabajar Más, de Trabajar Mejor, de seguir luchando, para que desde esta Paz, Segu-ridad, Alegría que tenemos y que cuidamos, podamos ir avanzando y alcanzar la Meta de una Nicaragua Libre de Pobreza !

Yo de verdad creo que somos Bendecid@s, que estamos Prosperad@s en Conciencia, y que estamos en Victorias ! Y eso és potente... Y Vamos Adelante con la Potencia, con la Fuerza del Espíritu de este

Pueblo que tiene Fé, que tiene Amor, y que ratifica la Paz y las Rutas de Prosperidad, todos los días.

38/19 y Vamos Adelante, con la responsabilidad, reitero, de tod@s, sobre este País, esta Nicaragua, Formidable, Heroica, Linda, Bendita, y Siempre Libre !

Que tod@s estemos bien, y que todos los días nos conduzcamos con la Fuerza que nos da Dios, para seguir avanzando, para ir Siempre Más Allá !

Gracias, Compañer@s, porque estamos junt@s haciendo Milagros; recibiendo los Milagros que nos da Dios y fortaleciéndolos todos los días. Tenemos Voluntad, tenemos Corazón, tenemos Compromiso, y sobre todo tenemos Fé.

Compañer@s, un Aniversario más, y un Aniversario en el Compromiso de Seguir Cambiando Nicaragua, para que Tod@s Vivamos Mejor. Gracias.