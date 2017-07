Se entrega reconocimiento "ORGULLODEMIPAIS" a destacada abogada nicaragüense en Londres

Conforme el Plan de Jornada 38/19 aprobado, se entregó reconocimiento "ORGULLODEMIPAIS" a la ciudadana nicaraguense, residente en Londres, Lizzette Robleto Gonzalez de Howarth, por ser la Primera Mujer Nicaraguense en ser admitida en la Barra de Londres (Barrister) y como miembro de la Honorable Sociedad de Inner Temple. Actualmente Directora de Intereses Internacionales de The Law Society, que aglutina. Asimismo, porque durante su carrera, desde su establecimiento en Reino Unido Cámara Temple’s Inn y Directora de Relaciones Internacionales de The Law Society, que aglutina y representa a los Abogados de Inglaterra.

Lizzette fue también por 15 años responsable de relaciones Interancionales de Progressio UK, desde donde siempre abogó por que Nicaragua fuese incluida en los proyectos de desarrollo. Siempre ha acompañado a esta Embajada en todas las actividades, especialmente tendiendo la mano amiga y solidaria, para aquellos miembros de nuestra comunidad que lo han necesitado. Desde su llegada a Law Society ha trabajado para incluir a Nicaragua y la región centroamericana en los proyectos de cooperación e intercambio profesional de esta Sociedad y, conforme sus instrucciones, ya se está en contacto con nuestra Corte Suprema para realizar en el mes de Septiembre una visita de trabajo junto con el Presidente de la Asociación de Abogados de Europa.

Al entregarle el reconocimiento enfatizamos que habíamos escogido precisamente el 19 de Julio, porque representa la victoria del pueblo contra la opresión, una victoria forjada por el protagonismo de las mujeres, jóvenes y profesionales y porque su historia personal, sus logros profesionales, su calidad humana, su amor por Nicaragua, que siempre ha llevado en su corazón y guiado cada uno de sus pasos, le convertía en ORGULLODEMIPAIS.

Lizzette, dijo sentirse muy emocionada por este inesperado reconocimiento y menciono que creció "grandemente inspirada por muchos ejemplos de mujeres nicaragüenses revolucionarias como Nora Astorga, que batallaron para asegurar la libertad de Nicaragua contra la dictadura somocista y que demostraron la entereza de la mujer nicaragüense". Dijo que durante la revolución, "las mujeres nicaragüenses se esforzaron en capitalizar el espacio histórico del momento para organizarse, participar activamente, construir una sociedad mas equitativa, para ser protagonistas y líderes de su propio futuro". Que fueron estos ejemplos de mujeres comprometidas, fuertes y revolucionarias que le dieron a ella, como muchacha joven, "la fuerza, la aspiración, y el entusiasmo de continuar batallando en contra de los estereotipos de género y continuar preparándose profesional y académicamente para alcanzar sus objetivos". Aseguró continuar su compromiso de continuar mostrando el valor, inteligencia y excelencia de las y los nicaragüenses.

Dijo también, que este reconocimiento le había hecho reflexionar que desde que salió de Nicaragua a los 20 años, todos sus estudios, espacios y esfuerzos han sido fruto de una entereza y resiliencia y que cree que es muy nicaragüens "el salir adelante a pesar de que los impedimentos y/o obstaculos sean considerables". Concluyo agradeciendo a Kevin Howarth, su esposo, "por creer en ella y haberla apoyado moralmente , así como todos aquellas personas que le han dado una mano en esa jornada de vida.”