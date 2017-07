Expresiones de la indestructible hermandad y solidaridad entre Cuba y Nicaragua

Tortilla con Sal, 26 de julio 2017

En este 64 Aniversario del asalto al Cuartel Moncada, parece ser oportuno recordar las expresiones de amor del pueblo de Nicaragua al pueblo de Cuba en el momento del tránsito hacia la inmortalidad del Comandante de la Revolución Fidel Castro Ruz. El día 9 de diciembre 2016, nuestro equipo de reportaje fuimos a firmar el libro de condolencias en la Embajada de Cuba en Managua y aprovechamos el momento para grabar algunas expresiones del Amor y Solidaridad del pueblo nicaragüense para el Comandante Fidel, el Comandante Raul y el pueblo cubano que compartimos ahora para confirmar los indestructibles lazos de hermandad y solidaridad entre los pueblos revolucionarios de América Latina y el mundo.

Compañeros de Enitel - Correos de Nicaragua de la Federación Enrique Schmidt



En la Federación Enrique Smith Cuadra, nosotros organizamos a los trabajadores de la empresa ENITEL y CORREOS de Nicaragua. Los compañeros que están acá somos miembros ejecutivos de la federación y venimos a manifestar nuestras condolencias al pueblo cubano por la muerte del Comandante Fidel. Somos muy condolidos por la muerte del Comandante, pero creemos nosotros que no es tiempo de llorarle ni de estar afligidos, si no de seguir su ejemplo en las tantas cosas buenas que el hizo.



La historia y la geografía del siglo pasado y este siglo fuera otra, si no hubiera existido el Comandante Fidel Castro. Gracias a Fidel triunfó la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua con el respaldo de Fidel y el pueblo cubano. Gracias al respaldo de Fidel cambió totalmente la geografía en África y en varios continentes donde llegó el apoyo solidario de Cuba. La enorme cantidad de delegaciones internacionales de los cinco continentes del planeta que llegaron al acto de despedida en la Plaza de la Revolución en la Habana demuestra que es el líder con mayor proyección y reconocimiento a nivel mundial de nuestros tiempos



En Miami (E.E.U.U,) hubo un grupito, descendencia de aquellos cubanos que fueron al exilio cuando triunfó la Revolución y que todavía sueñan con los bienes que fueron entregados al pueblo y distribuidos a la población. Es una minoría que no representan nada, que no va a opacar nunca, para nada, en lo más mínimo, la imagen del Comandante Fidel para nosotros Fidel fue un maestro un ejemplo y va a seguirlo siempre siendo para nosotros y el pueblo cubano.



Ivania Ordoñez de la Federación Enrique Schmidt



Como mujer nos sentimos agradecidas, nos sentimos solidarios con el dolor que está sufriendo el pueblo cubano. Además ese agradecimiento que tenemos con nuestro pueblo cubano, a nosotras las mujeres ese pueblo nos ha ayudado tanto en lo que es la medicina, en todo los aspectos, el apoyo que nos han brindado, ha sido el primer país que se ha solidarizado con nosotros cuando hemos tenido desastres naturales como terremotos, huracanes… en todo lo que nos ha pasado, nosotros sentimos profundamente ese apoyo y es por qué nos sentimos el dolor que sienten ellas y ellos el pueblo cubano, lo sentimos nosotros... el agradecimiento que tenemos como mujeres es inmenso pues por todo no solamente a las mujeres sino también a los varones y a todo el pueblo nicaragüense que nos ha brindado la ayuda….



Dolores Cantilla, Federación Enrique Smith)

Mi agradecimiento por que realmente Cuba es un pueblo que nos ha enseñado muchísimo a los jóvenes que fuimos en aquel momento a estudiar... tuve la oportunidad de participar en el primer encuentro de la Juventud Sandinista con la Juventud Cubana en Santiago de Cuba y me dio la oportunidad de estar con ese hermano pueblo cubano. Nos duele mucho la partida de nuestro Comandante Fidel Castro, nos trasmitió muchísimo para la nuevas generaciones y demos muchas gracias al pueblo cubano, que sepan que aquí también estamos los hermanos nicaragüenses respaldando y despidiendo a nuestro querido Comandante... “Hasta la Victoria siempre”.



Realmente como dice la canción, hasta siempre comandante y decía llego el comandante mando a parar. Eso fue algo histórico esta canción, porque realmente cuando esa frase tan linda tan bella preciosa realmente el comandante Fidel Castro, llego a cambiar totalmente ese pueblo y la inmensa solidaridad que nos apoyó a nosotros como nicaragüenses en la educación porque aquí, porque muchos de nosotros llegaron a Cuba y nos enseñó cómo hacer patria y este también el fortalecimiento y comportamiento en la medicina tenemos muchos ciudadanos y militantes sandinistas que ahora son profesionales son médicos y seguimos el ejemplo de el Comandante Fidel hasta siempre comandante.



Compañero Enrique Cortez

Quería expresar; la dimensión que tiene el comandante Fidel Castro, es el revolucionario de dos siglos. Eso casi no se señala, Fidel es del siglo veinte y del siglo veintiuno. Esa masa de pueblo que está acompañando ahorita en Cuba esos nueve días, que también nuestro gobierno también decretó nueve días de duelo nacional, eso no se había visto nunca en la historia de la humanidad. Ese amor ha tomado... grandes revolucionarios han muerto, pero la expresión de ese pueblo a mil kilómetros recorrido en 4 días que lleva Fidel recorriendo es algo extraordinario, aquella espontaneidad de la gente.



Lo que hizo y fue dirigido por Fidel, la dignidad de América, la dignidad del mundo, incluso está representado en la figura de Fidel, un hombre de grandes valores y principios revolucionarios. Sin el Comandante Fidel, nosotros con nuestra revolución, no es que no hubiéramos triunfado si no que los nicaragüenses hicimos la revolución con la inspiración de los barbudos. Decíamos nosotros cuando estábamos chavalos, cuando estábamos metidos en el Frente, cuando empezamos a meternos hacer la revolución, con esa inspiración, con ese legado histórico con esas grandes transformaciones.



En Cuba no miras niños en los semáforos como miramos aquí en nuestros países de América Latina, niños recogiendo basuras o gente indigente recogiendo basura. En Cuba no miras eso, o sea hay muchas cosas de la revolución cubana. La cultura es lo más maravilloso. Doy clases en la Universidad Central de Nicaragua y mis estudiantes en mi clase de sociología y filosofía, yo les explico a mis estudiantes, en Cuba, de cada cinco o diez jóvenes cubanos, tres son profesionales.



Eso es muy difícil hallarlo, en ningún país ni en el primer mundo ni en el Japón ni Estados Unidos. Ese legado, ese valor, esas cualidades que tiene un ser humano como el Comandante Fidel Castro, con su pensamiento y su práctica. Porque, esa práctica, Fidel la llevo a cabo al triunfar la revolución.



Incluso está heredando Fidel, con esos nueve días de duelo todo un pueblo desbordado para despedirlo la gente más humilde, la gente más sencilla la gente que sabe que se está yendo el hombre, pero que nos está dejando grandes fundamentos para seguir luchando y para seguir en este camino siempre es difícil pero siempre vamos a salir adelante con esa figura y ese ejemplo que nos dio Fidel Castro.



Recuerdo cuando nos visito acá en Nicaragua, lo que dijo el comandante Fidel Castro en la Plaza de la Revolución, Somoza decía que la barba de Fidel valía mucho dinero, entonces Fidel dijo ante un pueblo en la plaza, diciendo aquí está mi barba se las regalo, eso nos causaba a nosotros una impresión en la Plaza de la Revolución.



Porque Somoza decía eso, que la barba de Fidel Castro, cuando se iban de aquí para invadir la isla, Tráigame la barba de Fidel...Somoza quería la barba. Entonces, Fidel, “aquí está mi barba se la doy”. Son cosas extraordinarios, fundamentas etapas de su vida. Yo creo que no hay uno de nosotros que no haya botado ninguna lágrima por Fidel Castro, más ahora que se nos fue.



Pero lo bueno es que el camino está trazado. El nos lo trazó y las batallas de las ideas que nos enseñó Fidel, esa batalla de ideas es la que tiene que continuar. Porque el que argumenta y tiene ideas, eso nunca se debe morir. Lo han querido quisieron minimizarlo que no lo estaba trasmitiendo (CNN). Mire lo voy a decir no lo estaba trasmitiendo (CNN), pero se miró en la obligación de encadenarse con la televisión cubana y terminar de pasar el acto que se dio.



Entonces el mismo imperialismo reconoce que Fidel, lo gigante que es y la muestra está que en todo el mundo lo estamos manifestando. En los lugares más recónditos de Africa o sea, poner cincuenta mil hombres cubanos en África, no es cualquiera como lo hizo Fidel entonces de los méritos de los miles de méritos y los grandes ejemplos que nosotros tenemos….“Hasta la victoria siempre Comandante Fidel Castro”





Cesar Torres, (ALBANISA)



En mi infancia pude conocer la gesta heroica de la Sierra Maestra Santiago –Cuba, y de su dirigente Fidel Castro, mi padre fue un gran admirador de la gesta heroica del Comandante Fidel Castro. ¿qué se puede decir? A los que entendemos la lucha de los pueblos, la figura del comandante Fidel Castro, es gigantesca.



La figura del comandante Fidel, transciende nacionalidad de la patria de José Martí, de los héroes del planeta tierra, es de los que mueren y viven por la vida una vez que mueren están condenados a vivir en el corazón del pueblo. No mueren. Se vuelven eternos.



“Lo que brilla con luz propia nadie la puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad y mas allá.





Sergio Parrales (Juventud Sandinista)



El comandante Fidel Castro, nos deja un gran legado una gran trayectoria de la historia para la Juventud Sandinista de Nicaragua, fue y es todavía un gran icono que represento a nivel de América Latina, a nivel de los otros países



El Comandante Fidel Castro, fue el que marcó la historia en la Revolución Cubana así también como fue inspiración para nosotros las y los jóvenes el Comandante Hugo Chávez y nuestro Comandante Daniel Ortega Fidel ha sido un gran ejemplo porque él también le da amor a su pueblo. También Fidel Castro, compartió ese amor con toda Nicaragua a toda Latino América, siempre abrió puertas y también nos enseñó muchos proyectos como enseñar esa bella arte que es la medicina y hacer las grandes brigadas de médicos que también mandó a Nicaragua y a diferentes países de Latino América, gracias a él y al pueblo de Cuba, ha sido un gran ejemplo en la medicina y también parte de nuestra historia.



Como Juventud Sandinista, nosotros vamos a seguir ese legado mantenerlo vivo, estar siempre en lucha, llevarlo en nuestros corazones trasladar este legado que nos deja a toda esta juventud venidera, es un gran significativo porque él nos enseñó que todos somos seres humanos, somos iguales; también que Nicaragua y Latino América son una sola y unidas, porque siempre vamos a estar juntos y unidos con la mano de la solidaridad, solidarizándonos con los otros países del mundo.



Nuestro comandante Fidel fue un gran icono siempre va a estar en nuestra memoria y en nuestros corazones vivo. Como dice nuestro comandante es uno de los MUERTOS QUE NUNCA MUEREN siempre estará vivo y presente. Nosotros como jóvenes, como juventud sandinista llevaremos el legado de nuestro Comandante Fidel Castro a nuestras futuras generaciones que es llevar este legado y mantener vivo el legado de nuestros comandantes FIDEL CASTRO, HUGO CHAVEZ, y nuestro comandante DANIEL ORTEGA SAAVEDRA diciéndole que siempre le vamos a estar cumpliendo como lo hemos venido haciendo en esto últimos años. ¡Hasta la victoria siempre!



Roberto Marrero Morales, Consul Embajada de Cuba en Nicaragua



Nosotros nos resulta cotidiano en Cuba la misión de operaciones de la vista, las brigadas de médicos que van al exterior, resulta un poco cotidiano. Pero cuando estoy aquí en Nicaragua, realmente me doy cuenta del alcance de esas misiones tanto en la educación como el deporte, cuando veo llegar acá a la Embajada de Cuba, nicaragüenses llorando, recordando momentos, digamos, cuando los alfabetizó un brigadista cubano, cuando lo curo un médico cubano, cuando su hijo obtuvo la oportunidad de estudiar que le dieron una beca para estudiar medicina en Cuba. Uno llega a palpar acá a Nicaragua lo que realmente es la obra de la revolución y que es la obra sin duda del comandante Fidel, él que ha inspirado toda esta solidaridad, este apoyo a los países sobre todo al tercer mundo.



Vemos por ejemplo en la calle muestras de apoyo no solo, sobre el fallecimiento de Fidel sino a diario, vemos esa solidaridad humana y cuando se identifican realmente el pueblo en estos momentos uno quisiera estar en su país, para compartir. Pero acá realmente hemos vivido momentos es como que si estuviéramos en Cuba, porque vemos realmente la población llorando hay quien viene aquí llorando recordando un momento que vivió con Fidel o alguna frase de Fidel, algún discurso que incluso le cambió la vida, que comprendió que estaba haciendo algo que quizás no era lo más correcto. Son enseñanzas que realmente nos ha dejado Fidel. Se fue físicamente pero tanto el pueblo de Cuba como muchos pueblos del mundo que supieron realmente lo que es la obra de Fidel, estoy seguro que perdurara para siempre la memoria de él y la obra de él que tendremos ahora de encargarnos nosotros.



Todos tenemos que encargarnos de que no muera y seguir adelante las enseñanzas de Fide que sin duda han permitido no solo a Cuba sino América Latina, Asia, África pasar a otra etapa del desarrollo de la vida. He estado en otros países porque soy diplomático, estuve en varios países tanto aquí como la región, como en otros lados. Realmente lo que digo es una identificación algo increíble acá en Nicaragua, hay una química. La solidaridad es palpable entre ambos pueblos aunque estoy lejos de mi tierra, pero me siento realmente como que estuviera en familia, no puedo decir otra cosa es una química muy especial. A veces me doy cuenta con este tema de la solidaridad porque Cuba se ha solidarizado y la solidaridad de todo el mundo nos ha ayudado en la batalla contra el bloqueo y las agresiones que hemos sufrido por parte de los Estados Unidos fundamentalmente. Y vemos aquí que la solidaridad nuestra se revierte también en solidaridad del pueblo nicaragüense que sabemos que podemos contar con ellos en cualquier momento, cuando haga falta, sabemos que el pueblo Nicaragüense va a estar del lado de Cuba como Cuba va a estar siempre del lado del pueblo nicaragüense eso puedo afirmárselo, el apoyo de Cuba en los momentos más difíciles va a estar y sabemos que también Nicaragua nos va a respaldar en todo momento.



Quisiera por medio de esta posibilidad de este medio que me dan para agradecerles precisamente en verdad las muestras de cariño la muestra de respeto afecto que hemos sentido a partir del fallecimiento del comandante Fidel Castro, del primer momento, los que estamos acá nos vemos, lo palpamos en la calle, y quisiera realmente agradecerle el apoyo, la solidaridad del pueblo de Nicaragua hacia Cuba y además refirmarle que Cuba estará al lado del pueblo nicaragüense en cualquier situación en los momentos más difíciles Cuba estará presente, puedo asegurárselos.