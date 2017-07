Actividades Culturales del Instituto Nicaragüense de Cultura del 26 al 31 de Julio 2017

Miércoles 26 de Julio

MANAGUA

10:00 a.m. FERIA DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA.

Salón AUGUSTO C. SANDINO, Palacio de la Cultura.



3:00 p.m.Conferencia “Arte de Mesoamérica” con el Cro. Roland Anglin en el Museo Nacional.

Sala Pablo Antonio Cuadra, Palacio de la Cultura.



Jueves 27 de Julio

MANAGUA

10:00 a.m. EXPOSICIÓN HOMENAJE al Maestro de la Plástica GENARO LUGO.

Sala Rodrigo Peñalba, Palacio de la Cultura.



COMALAPA

2:00 p.m.Presentación de “La Gallina Ciega” del Escritor Octavio Robleto, por la Escuela Nacional de Ballet y Departamento de Teatro del INC.

Casa Cabildo Municipal, Comalapa – Chontales.



Viernes 28 de Julio

NIQUINOHOMO

10:00 a.m. Encuentro de Jóvenes Promotores de Lectura.

Biblioteca de Niquinohomo “AUGUSTO CESAR y SÓCRATES SANDINO”, Niquinohomo.



MANAGUA

10:00 a.m.Panel y Presentación de libros “ULTIMO AÑO DE RUBÉN DARÍO” del Escritor Francisco Bautista Lara.

Salón AUGUSTO C. SANDINO, Palacio de la Cultura.



MANAGUA

2:00 p.m.Entrega de Diplomas a ALFABETIZADOS del Distrito I

Sala Pablo Antonio Cuadra, Palacio de la Cultura.



Sábado 29 de Julio

MANAGUA

9:00 am. - 12:00 m.d. Taller de Arte Infantil “Fiestas Patronales de Managua”.

Sala Peñalba, Palacio de la Cultura.



LEÓN

10:00 a.m. Conferencia del Dr. Jorge Eduardo Arellano en ocasión del 129 Aniversario de la Publicación de AZUL de Rubén Darío

Auditorio Ruiz Ayestas de la UNAN - LEÓN.



ESTELÍ

2:00 p.m. FESTIVAL FOLCLÓRICO Ballet Texolnahuatl.

Parque Central de Estelí.

MANAGUA

2:00 p.m. CERTAMEN CULTURAL INDIA BONITA LA MORITA 2017. “VIVA SANTO DOMINGO”.

Casa Comunal del Frente Sandinista, Colonia Centroamérica frente al costado sur del Parque de los Marañones.

MANAGUA

6:00 p.m. GRADUACIÓN 2017 de Alumnos de la Escuela Nacional de Teatro. Con presentación de la obra del Maestro Luis Harold Agurto “DE TRIPAS CORAZÓN Y OTROS TEXTOS” adaptados y dirigidos por XIOMARA CENTENO.

Sala Experimental “Pilar Aguirre”, Teatro Nacional Rubén Darío.



MANAGUA

7:00 p.m. Final del Concurso CANTA CLARO.

Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío.

Domingo 30 de Julio



JINOTEGA

9:00 am. FESTIVAL DE POLKAS, MAZURCAS y JAMAQUEÑOS, participación de Alumnos de la Escuela Nacional de Música (Mst. Julio Vásquez).

La Concordia, Jinotega.



Lunes 31 de Julio

MANAGUA

9:00 a.m. Lunes 31 de Julio al 5 de Agosto

IV FESTIVAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE TEATRO “PILAR AGUIRRE” en Saludo al Natalicio de la Actriz Pionera Doña Pilar Aguirre. (Talleres de Capacitación Teatral - Interpretación, Dirección y Estética del Escenario).

Cinemateca Nacional, INC.



GRANADA

10:00 a.m. Charla: “Los Sones del Atabal de granadino”. Dirigido a Estudiantes.

Salón Fray Bartolomé de las Casas, Convento San Francisco, Granada.



LA PAZ CENTRO

1:00 p.m. Taller de Educación Ambiental “Protegiendo nuestro Medio Ambiente: Contaminación de las Aguas”. Dirigido a Finqueros de Comarca “El Socorro” de la Paz Centro.

Sitio Ruinas de León Viejo.

MANAGUA

7:00 p.m. FIESTAS PATRONALES DE MANAGUA

Presentación Cultural del Ballet Folklórico Texolnahuatl, y Ballet Yahualt en la Vela del Arco de Santo Domingo de Guzmán.

Mercado Oriental – Gancho de Camino.