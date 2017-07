Inscribe FSLN ante CSE la Alianza Unida Nicaragua Triunfa

Redacción Central; La Voz del Sandinismo, 26 de julio 2017

http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2017-07-26/inscribe-fsln-an…

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) inscribió ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) la Alianza Unida Nicaragua Triunfa para participar en los comicios electorales municipales del mes de noviembre.

La Alianza Unida Nicaragua Triunfa la conforman nueve partidos políticos, seis movimientos políticos, cuatro movimientos sociales, así como dos personalidades políticas.

Los partidos políticos que integran esta formación son: Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Liberal Nacionalista (PLN), Partido Unidad Cristiana (PUC), Partido Alternativa por el Cambio (AC), Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Partido Indígena Multiétnico (PIM), Partido Movimiento Yapti Tasba Masraka Raya Nani Myatamaran y Partido Autónomo Liberal (PAL).

El Movimiento Arriba la República, la Alianza Resistencia Nicaragüense, el Movimiento Evangélico de la Convergencia, el Movimiento Indígena de la Costa Caribe, los Liberales Constitucionalistas de Convergencia, el Movimiento Popular Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente (MLCI), están entre los movimientos que conforman la Alianza.

Las personalidades políticas son el ex vicepresidente de la república, Lic. Jaime Morales Carazo y Dr. José Antonio Alvarado, ex ministro y ex presidente y diputado del Parlamento Centroamericano.

La Alianza demuestra “la reconciliación y la unidad nacional que se está empujando en Nicaragua y con la cual se ha venido logrando los cambios y las transformaciones que tanto desea el pueblo de Nicaragua”, destacó el diputado Edwin Castro, representante legal del Frente Sandinista, y quien tuvo a su cargo la presentación de esta formación política.